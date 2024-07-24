Військовий приїхав у відпустку на Закарпаття, але його затримали і відвезли до ТЦК – деталі

Прикордонники зіпсували військовому і його дружині таку коротку відпустку – забрали просто з вокзалу і протримали на понад 7 годин.

На Закарпатті прикордонники затримали на понад 7 годин військового ЗСУ, який разом із дружиною приїхав у гори у відпустку.

Про цей випадок розповіла українська журналістка, дружина захисника Олеся Котубей-Геруцька на своїй сторінці у Instagram.

За словами дівчини, вранці у селі Кваси Закарпатської області її чоловіка Влада зупинили правоохоронці та прикордонники, щоб перевірити документи. Військовий показав УБД й дозвіл на відпустку. Пара назвала мету і маршрут свого походу. Журналістка наголошує, що у прикордонній зоні вони не перебували.

Чоловікові сказали, що потрібно "поїхати на розмову" у село Ділове, яке знаходиться за 36 км від місця, де пара збиралася відпочивати.

Журналістка зауважує, що цей населений пункт розташованй біля кордону з Румунією, і припускає, що у такий спосіб військовому хотіли інкримінувати незаконний перетин кордону. Також Владислава вперто намагалися сфотографувати на вулиці у Діловому. На думку Олесі Котубей, ці фото були потрібні правоохоронцям для фальсифікації доказів.

Військвого привезли у відділ прикордонної служби. Проте дівчину з ним не пропустили, відправивши "пити каву в магазин".

Згодом чоловік зателефонував й розповів, що його "кудись везуть". Журналістка звернулася до ужгородської Військової служби правопорядку і командування бригади, у якій служить її чоловік. За їхною допомогою, їй вдалося дізнатися, що Владислава повезли до Хустського ТЦК, за 70 кілометрів від Ділового, куди подружжя привезли з Квасів.

Військового відпустили лише о 17:49. За словами Олесі, назад до Ділового Влада не змогли привезти, а сказали, що доставлять його у селище Солотвино.

"Усі питають – а як же аргументували затримання. Відповідь – ніяк. Сподіваюся написати на них стільки скарг, скільки зможу", — сказала Олеся Котубей. Вона обурюєься, що прикордонника зіпсували останню у цьому році відпустку для її чоловіка-військового.

Реакція ДПСУ

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі hromadske пояснила, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів.

Вона запевнила, що прикордонники "ретельно", але "толерантно" перевіряють усіх військовозобов’язаних, які перебувають у прикордонній зоні.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі у стінах ОВА затримали керівника районного ТЦК.

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