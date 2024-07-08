Приїхав з фронту, щоб привітати сина: у ДТП загинув військовий з дружиною та дитиною

Військовий приїхав з фронту, щоб привітати сина з днем народження і разом з ним і дружиною загинув.
Серед 14 загиблих у страшній ДТП на Рівненщині 6 липня був військовослужбовець з зі сім'єю.
Про це повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.
Військовий Микола Гвоздяр приїхав у відпустку на день народження сина Андрійка. Разом з дружиною Тетяною вони вирішили зробити дитині подарунок і звозити сина у зоопарк у місто Рівно.
Маршрутка, якою вони поверталися додому, зіткнулася із вантажівкою, що рухалася навпроти.
Микола був призваний на військову службу ще у 2018 році.
"Приймав безпосередню участь у виконанні бойових завдань на Доннеччині та Луганщині. Він пройшов пекло війни, разом з побратимами мужньо захищав рідну землю від ненависного ворога. Молоді батьки, сповнені планів на майбутнє.. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Воїна Миколи та його дружини Тетяни", – зазначив голова громади.
Загиблий військовий - уродженець міста Шумська Тернопільської області, спільно із родиною проживав у м. Шепетівка Хмельницької області.
Нагадаємо, що 6 липня на Рівненщині у страшній ДТП загинуло 14 людей, зокрема 6-річна дитина.
У прокуратурі розповіли, що водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне-Хмельницький".
Подробиці трагедії та відео з місця ДТП розповідала ТСН.
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