Приїхав з фронту, щоб привітати сина: у ДТП загинув військовий з дружиною та дитиною

Військовий приїхав з фронту, щоб привітати сина з днем народження і разом з ним і дружиною загинув.

Серед 14 загиблих у страшній ДТП на Рівненщині 6 липня був військовослужбовець з зі сім'єю.

Про це повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

Військовий Микола Гвоздяр приїхав у відпустку на день народження сина Андрійка. Разом з дружиною Тетяною вони вирішили зробити дитині подарунок і звозити сина у зоопарк у місто Рівно.

Маршрутка, якою вони поверталися додому, зіткнулася із вантажівкою, що рухалася навпроти.

Сім'я поверталася із зоопарку у місті Рівне

Микола був призваний на військову службу ще у 2018 році.

"Приймав безпосередню участь у виконанні бойових завдань на Доннеччині та Луганщині. Він пройшов пекло війни, разом з побратимами мужньо захищав рідну землю від ненависного ворога. Молоді батьки, сповнені планів на майбутнє.. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Воїна Миколи та його дружини Тетяни", – зазначив голова громади.

Загиблий військовий - уродженець міста Шумська Тернопільської області, спільно із родиною проживав у м. Шепетівка Хмельницької області.

Нагадаємо, що 6 липня на Рівненщині у страшній ДТП загинуло 14 людей, зокрема 6-річна дитина.

У прокуратурі розповіли, що водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з маршруткою "Рівне-Хмельницький".

Подробиці трагедії та відео з місця ДТП розповідала ТСН.

Читайте також:

Шансів вижити не було! Єдина жива пасажирка поділилася деталями страшної ДТП на Рівненщині!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.