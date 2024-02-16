Військовий про позицію "Зеніт" в Авдіївці: "Пріоритетом є збереження життів бійців"

Починаючи від 2014-го року вона була в безпосередній близькості на лінії зіткнення.

Позиція “Зеніт” в Авдіївці увійшла в історію. Від 2014 року вона була у безпосередній близькості з лінією зіткнення.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

"Найперше скажу, що позиція "Зеніт" увійшла в історію. Починаючи від 2014-го року вона була в безпосередній близькості на лінії зіткнення, починаючи з перших фактично днів і місяців російського вторгнення в Україну. На ній захисники і захисниці України продемонстрували незліченну кількість проявів героїзму. І лише повномасштабне вторгнення, лише багатомісячний тиск величезної російської навали, яка в рази перевищує чисельність українських підрозділів на цьому напрямку, величезна перевага в артилерії і авіації, змусили прийняти рішення про відвід особового складу з цієї позиції на південному фланзі Авдіївки”, - пояснив Дмитро Лиховій.

За його словами, українські військові тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати і знищувати ворога.

“Пріоритетом є збереження життів бійців. І на інших загрозливих напрямках уразі потреби також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів і утримувати місто Авдіївка”, - наголосив Лиховій.

Нагадаємо, що підрозділи ЗСУ вийшли з позиції на околиці Авдіївки.

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