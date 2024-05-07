Військовий про ротації та демобілізацію: "Навряд можливо набрати ще дві такі армії, які є"

Наразі не йдеться про демобілізацію, хоча ця норма у законопроєкті теж була, поки її не виключили. Начальник штабу батальйону УБпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Рустам із позивним "Джин" ставиться до цього позитивно.

Про це він сказав в інтерв'ю "ЦЕНЗОР.НЕТ".

"Будьмо відвертими: якщо ми зараз демобілізуємо людей, які вміють воювати, то ті, хто зайдуть, нічого не зроблять", – стверджує він.

Людям потрібно говорити правду

За його словами, поетапно зробити цього також не вдасться. Навряд можливо набрати ще дві такі армії, які є.

"Навіщо створювати ілюзію для людей, які й так у пограничному стані? Треба чесно сказати: "Так, хлопці, доведеться дотерпіти до кінця. Ось так вийшло. Вибачте!". Пообіцяти якісь пільги, забезпечити ротації і дати можливість перепочивати. Це правильно. От як зараз передати новим той безцінний досвід, який є у військових?", – каже військовий.

Тут річ навіть не в тому, продовжує він, щоб дати знання. Можна навчити людину переміщуватися, розказати й показати, що і як вона має робити. Це необхідно.

"Але поки вона певний час не просиділа на позиціях, коли з усіх боків летить та сиплеться, коли поруч маневрує противник, поки своє не перебоялася та не навчилася контролювати адреналін, нічого не буде. Я пам'ятаю зовсім не навчене ТрО на початку вторгнення і за три місяці після боїв. Це зовсім інші люди!", – наголосив "Джин".

Вони вже розуміли, що небезпечно, що мають робити, до яких дій може вдатися противник.

"Це вже така "зубаста" піхота, яку не так просто вибити з позиції. Так, вони не настільки підготовлені, щоб проводити зачистки міст, але стояти на позиціях точно зможуть. Є такий термін - обстріляні. Я про це й говорю: як би ми не навчали людей, їм треба пройти на війні певний шлях", – резюмував Рустам.

Нагадаємо, Кабмін продовжив дію бронювання від мобілізації ще на місяць.

Читайте також: