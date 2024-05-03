Військовий різко висловився про чоловіка у футболці з написом “ухилянт”: реакція Мережі

Журналіст, блогер та військовослужбовець ЗСУ Віктор Трегубов різко висловився про чоловіка у футболці з написом “ухилянт”.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook, доповнивши його світлиною.

“Панство, нічого не муляє, не натирає?”, — написав Трегубов, звернувшись до магазинів, які роблять такий мерч.

Фото: Facebook Віктора Трегубова

Користувачі не забарилися з реакціями:

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, військовий та відеограф Ельдар Сарахман жорстко висловився про “мотиваційний” ролик Львівського ТЦК та СП про мобілізацію.

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