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Військовий різко висловився про чоловіка у футболці з написом “ухилянт”: реакція Мережі

Військовий різко висловився про чоловіка у футболці з написом “ухилянт”: реакція Мережі

Військовий висловився про чоловіка у футболці з написом “ухилянт”. Колаж ТСН.ua

Свій допис він доповнив відповідною світлиною.

Журналіст, блогер та військовослужбовець ЗСУ Віктор Трегубов різко висловився про чоловіка у футболці з написом “ухилянт”.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook, доповнивши його світлиною. 

“Панство, нічого не муляє, не натирає?”, — написав Трегубов, звернувшись до магазинів, які роблять такий мерч. 

Фото: Facebook Віктора Трегубова / ©
Фото: Facebook Віктора Трегубова

Користувачі не забарилися з реакціями:

Скриншот / ©
Скриншот
Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, військовий та відеограф Ельдар Сарахман жорстко висловився про “мотиваційний” ролик Львівського ТЦК та СП про мобілізацію.

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