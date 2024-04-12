Військовий розніс “мотиваційний” ролик Львівського ТЦК про мобілізацію: реакція Мережі

Військовий та відеограф Ельдар Сарахман жорстко висловився про “мотиваційний” ролик Львівського ТЦК та СП про мобілізацію.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“На кого розраховане це смішне кіно? Скільки можна гасити пожежу каністрами з бензином?”, — написав він.

Користувачі не забарилися з реакцією та розділилися на два табори: комусь ролик сподобався, а хтось, мʼяко кажучи, не в захваті.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Що відомо про ролик

Львівський ТЦК та СП опублікував мотиваційний відеоролик для заохочення мобілізації. Слоган кампанії: “Якщо не долучитися до свого війська, доведеться воювати в чужому. Ставай на захист України сьогодні!”.

Долучайся до свого війська, або доведеться воювати у чужому: Львівський ТЦК зняв мотиваційний ролик

На кадрах показано альтернативне майбутнє. Українці називають різні причини, чому не можуть чи не хочуть служити в армії. Проте виявляється, що їх мобілізують не до ЗСУ, а до російської армії, і “співбесіду” проводить окупант з символікою “Z”. Як наслідок, росіяни вже нікого не слухають і забирають до лав своєї армії всіх.

“Коли ворог прийде у твій дім, він не ставитиме запитань — він віддаватиме накази”, — йдеться у підписі до відео.

Читайте провідні новини дня: