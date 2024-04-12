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Військовий розніс “мотиваційний” ролик Львівського ТЦК про мобілізацію: реакція Мережі

Військовий розніс “мотиваційний” ролик Львівського ТЦК про мобілізацію: реакція Мережі

Реакція військового на “мотиваційний” ролик ТЦК про мобілізацію. Фото: скриншот з відео

Користувачі розділилися на два табори.

Військовий та відеограф Ельдар Сарахман жорстко висловився про “мотиваційний” ролик Львівського ТЦК та СП про мобілізацію

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook. 

“На кого розраховане це смішне кіно? Скільки можна гасити пожежу каністрами з бензином?”, — написав він. 

Користувачі не забарилися з реакцією та розділилися на два табори: комусь ролик сподобався, а хтось, мʼяко кажучи, не в захваті. 

Скриншот коментарів / ©
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів / ©
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів / ©
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів / ©
Скриншот коментарів

Що відомо про ролик

Львівський ТЦК та СП опублікував мотиваційний відеоролик для заохочення мобілізації. Слоган кампанії: “Якщо не долучитися до свого війська, доведеться воювати в чужому. Ставай на захист України сьогодні!”.

Долучайся до свого війська, або доведеться воювати у чужому: Львівський ТЦК зняв мотиваційний ролик 

Долучайся до свого війська, або доведеться воювати у чужому: Львівський ТЦК зняв мотиваційний ролик 

На кадрах показано альтернативне майбутнє. Українці називають різні причини, чому не можуть чи не хочуть служити в армії. Проте виявляється, що їх мобілізують не до ЗСУ, а до російської армії, і “співбесіду” проводить окупант з символікою “Z”. Як наслідок, росіяни вже нікого не слухають і забирають до лав своєї армії всіх.

“Коли ворог прийде у твій дім, він не ставитиме запитань — він віддаватиме накази”, — йдеться у підписі до відео.

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