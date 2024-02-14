Військовий розповів, чому російсько-українську війну не можна назвати вітчизняною

Український письменник та військовий Сергій Лещенко "Сайгон" пояснив, чому російську агресію проти України не можна назвати вітчизняною війною.

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На відповідне питання, він відповів, що "мені достатньо визначення "російсько-українська війна", інформує dwutygodnik.

"Вітчизняна війна – це якраз та, що стосується кожного, в ній бере участь тотальна більшість населення на відміну від війни, де достатньо участі професійного війська. В цьому сенсі наша війна точно не вітчизняна", - пояснив він.

Військовий зазначив, що війна поступово переходить у стадію "АТО-2".

"Обиватель скаже: у мене все нормально, я живу добре, я від цієї вашої війни втомився, я хочу дупу на морі попарить, і більше мене нічого не цікавить. Охочих йти до війська все менше, і в суспільстві поступово стараннями російських психологічних операцій будуть ширитися настрої про те, що, мовляв, потрібен мир, нехай і поганий", - заявив Лещенко.

Він сказав, що для того, щоб війна стала тотальною, вітчизняною, то треба, щоб у ній масово брав участь середній клас.

"На думку вбраних у брендові шмотки людей, що їздять своїми лендроверами вулицями наших умовно мирних міст, треба зараз призивати до війська людей віком 18-25 років. Тобто ці люди не хочуть вилазити зі своїх джипів і міняти брендові шмотки на військовий однострій, а нічний клуб на бліндаж. Вони хочуть відправити на фронт дітей тих, хто зараз у війську. Наведу простий приклад: з мого класу з 11 хлопців зараз у війську лише один я. На мою думку, в України ще досить чоловіків віком від 30 до 40 років, здатних стати у стрій самим, а не відправляти туди дітей", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український військовий Тарас Березовець заявив, що мобілізація торкнеться практично кожного українського чоловіка призовного віку.

Крім того, ми раніше інформували, що відомий військовий назвав цифру, скільки людей ще доведеться призвати.

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