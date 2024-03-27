Військовий розповів про стан Чорноморського флоту РФ після ударів ЗСУ

В Чорноморському флоті Росії після того, як Збройні сили України "дали жару", залишилося десь півтора десятка серйозних кораблів.

Про це в інтервʼю ТСН розповів Капітан запасу ВМС Павло Лакійчук.



"По-перше, це підводні човни, фактично 3, якщо не рахувати ті, що в Середземному морі відрізані від Чорноморського басейну, бойові задачі спроможні виконувати 3. Це фрегати – 3, 2 старих можна вже не рахувати, мінус 1 в Середземному морі, вони якраз є ракетоносіями і виконують пуски "Калібрів". Це корвети, ракетні корвети, які теж спроможні наносити такі удари. І декілька десантних кораблів залишилося. Після потоплення крейсера "Москва" в Чорному морі найбільшим в Росії військовим кораблем в її акваторії, як не дивно, є корабель Північного флоту", сказав Лакійчук.



Він зазначив, що росіяни затягли його в Чорне море ще до початку повномасштабної війни.



"Це "Пьотр Моргунов", здоровезне одоробло. Ховають вони його в Новоросійському порту. Тому що після того, як українські дрони, українські ракети почали давати серйозного прочухана російським кораблям, вони реально за нього злякалися… Вони його ховають, як Гітлер ховав свої дредноути… Я думаю, Моргунова теж втоплять", - заявив Лакійчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ВМС підтвердили ураження ворожих кораблів "Іван Хурс" та "Костянтин Ольшанський".

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ уразили корабель ЧФ РФ, який колись належав Україні.

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