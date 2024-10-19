Військовий розповів, як ворог удосконалює тактику біля Вугледара

Армія РФ на Вугледарському напрямку постійно змінює підхід в атаках із застосування техніки та м’ясні штурми. Окупанти удосконалюють тактику штурмів мотоциклетними та малими піхотними групами.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира батальйону Денис Реготюк.

За словами військового, "м’ясні" штурми великими угрупуваннями та технікою не є новиною. Але противник так само комбінує свою тактику.

"Починає свої штурми за допомогою дронів, FPV, проводить розвідку. Постійну небезпеку несуть так звані "мотоциклісти", які проривають нашу смугу фронту, зариваються. Потім півдня, а іноді 3-4 дні, ми намагаємося вибити і знищити противника. Так саме велику небезпеку створюють малі групи противника", - каже Реготюк.

Слід розуміти, що більше труднощів викликають саме малі піхотні групи, а не великі. Їх складніше знищувати.

"Вони (малі групи - ред.) добре проінструктовані, підготовлені, обізнані у місцевості, чітко знають своє завдання, просочуються, штурмують і це дуже велика небезпека. Коли йде велика кількість піхоти, то вони спішуються з техніки, вони дезорганізовані - не знають куди бігти, їх трошки легше знищувати. А якщо група йде підготовлена, то з нею важче", - зазначив він.

Тактика "мотоциклістів" теж активно застосовується ворогом. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, баггі та квадроцикли для підвозу своїх груп на штурми для ведення боїв в траншеях. Вони оперативно підвозять групу, закидують в траншеї і починається стрілецький бій. Їх важче знищити артилерією, тому що мобільність та швидкість цих мотоциклістів доволі значна.

"За допомогою FPV їх також складно зловити. Їх використовують для підвозу боєприпасів та їжі на свої позиції. Дуже інтенсивно і в багатьох кількостях", - додав Реготюк.

При цьому ЗСУ відпрацювали методи боротьби на позиціях і вдало відпрацьовують по швидкорухомих ворожим цілям стрілецькою зброєю.

Раніше у DeepState написали про те, що армія РФ захопила Вугледар на Донеччині та Обуховку на Курщині.

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