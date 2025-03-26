Військовий розповів, як ЗСУ ставляться до домовленостей з Кремлем

Більшість у ЗСУ не вірить ні у домовленості з РФ.

Багато українських військових не вірять в домовленості з агресоркою Росією. Адже пам’ятають ситуацію, яка була 2015-го.

Про це розповів головний сержант бригади "Холодний Яр" Віталій Пясецький в інтерв’ю "Суспільному".

З його слів, коли розпочалися перемовини, то командир сказав: не потрібно зважати, що відбувається у високих кабінетах, а керуватися винятково наказами міністра оборони, Головнокомандувача і працювати далі.

Особисто боєць вважає, що більшість у ЗСУ не вірить ні у домовленості з РФ, оскільки Україна це все вже проходили 2015-го із Мінськими домовленостями.

"Якщо навіть буде якесь припинення тимчасового вогню — це буде пауза, яку Росія буде намагатися використати для нарощування своїх спроможностей", - зазначив він.

На думку Пясецького, цей час має бути використаний для зміцнення ЗСУ. Своєю чергою, українські військові також можуть повчитися дечому у ворога. Зокрема, стосовно переведення економіки на військові рейки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, російський диктатор Володимир Путін може затягувати час в питанні домовленостей щодо перемир'я з Україною. Втім, незважаючи на це це Кремль врешті-решт хоче покласти край війні.

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