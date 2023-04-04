Військовий розстріляв двох солдатів – батька та сина: йому загрожує довічне

Трагічний інцидент трапився 16 січня 2023 року під час чергування на одному з військових об’єктів

Військова прокуратура у сфері оборони завершила розслідування вбивства двох захисників з Волині – Михайла та Олександра Куциків їхнім співслуживцем. Куцики – батько і син – пішли на захист країни у тероборону.

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Трагічний інцидент трапився 16 січня 2023 року під час чергування на одному з військових об’єктів.

Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці. Із ручного кулемета він випустив майже з десяток набоїв у одного солдата та ще декілька – у іншого. 26-річний військовий та його 48-річний батько загинули на місці події.

Фото: проКовель.

За інформацією місцевих ЗМІ, напередодні між чоловіками виник конфлікт.

"Встановлено, що обвинувачений усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх діянь, однак бажав їх настання через довготривалі особисті неприязні взаємини із постраждалими", – йдеться в повідомленні.

Міський голова Ковеля Ігор Чайка повідомляв, що це друга ковельська сім‘я, де гинуть з однієї родини військові батько і син.

Зловмисникові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Києві попрощалися з оборонцями Бахмута – Олегом та Микитою Хомюками. Батько під час обстрілу накрив собою сина, але вони обоє загинули.

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