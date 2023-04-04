Військовий розстріляв двох солдатів – батька та сина: йому загрожує довічне

Трагічний інцидент трапився 16 січня 2023 року під час чергування на одному з військових об’єктів
Військова прокуратура у сфері оборони завершила розслідування вбивства двох захисників з Волині – Михайла та Олександра Куциків їхнім співслуживцем. Куцики – батько і син – пішли на захист країни у тероборону.
Про це інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Трагічний інцидент трапився 16 січня 2023 року під час чергування на одному з військових об’єктів.
Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці. Із ручного кулемета він випустив майже з десяток набоїв у одного солдата та ще декілька – у іншого. 26-річний військовий та його 48-річний батько загинули на місці події.
За інформацією місцевих ЗМІ, напередодні між чоловіками виник конфлікт.
"Встановлено, що обвинувачений усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх діянь, однак бажав їх настання через довготривалі особисті неприязні взаємини із постраждалими", – йдеться в повідомленні.
Міський голова Ковеля Ігор Чайка повідомляв, що це друга ковельська сім‘я, де гинуть з однієї родини військові батько і син.
Зловмисникові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що у Києві попрощалися з оборонцями Бахмута – Олегом та Микитою Хомюками. Батько під час обстрілу накрив собою сина, але вони обоє загинули.
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