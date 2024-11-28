Військовий СБУ відмовився виконати наказ керівництва та перейшов на бік Росії

В Україні засудили військового з СБУ, який відмовився виїжджати з окупованого Енергодара та перейшов на бік Росії.

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, лейтенант СБУ відмовився покидати окупований Енергодар та переїжджати на нове місце дислокації. Згодом він перейшов на бік Росії та брав участь у зніманнях пропагандистських сюжетів. Він на камеру заявив, що нібито "йому не довзволили вивести з окупації родину та пропонували поширювати "брехню" про злочини російських окупантів". Також працівник СБУ стверджував, що він готовий працювати на Росію.

На засідання суду підозрюваний не прийшов. Його адвокатка стверджувала, що чоловіка потрібно виправдати через брак доказів.

На суді також показали відео з підсудним, який розповідав російським пропагандистам, як "в Енергодарі все чудово після окупації" та звинувачував українські Збройні сили у провокаціях. Також суд отримав доступ до документації, в якій йдеться, що працівник СБУ отримував гроші від Росії.

Працівника СБУ визнали винним за ч. 4 ст. 408 КК України, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Його засудили до 12 років позбавлення волі із конфіскацією належного йому майна та із позбавленням права обіймати посади у державних органах та органах місцевого самоврядування на строк 15 років. Також його позбавили військового звання "лейтенант".

Вирок суду

Нагадаємо, в Україні засудили військову з СБУ, яка не виконала наказу керівника.

Читайте також: