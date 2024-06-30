Військовий шокував заявою про те, коли закінчиться війна в Україні

У РФ є багато ресурсів для продовження агресії проти України протягом тривалого часу.

Шанси на те, що війна в Україні закінчиться у найближчі роки близькі до нуля.

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Таку думку в етері телемарафону висловив заступник комбата 47 ОМБр "Магура" Олександр "Геній" Ширшин.

На питання журналістів про те, чи може війна закінчитись у 24-25-му роках, військовий зазначив, що, на його думку, цього не станеться.

"На мою думку, шанси близькі до нуля. Я недавно почав задавати собі таке питання "в якому році капітулював Іран?". Я вам скажу: ні в якому році він не капітулював. І досі продовжує воювати, досі продовжує тероризувати той самий Ізраїль... Росія – це країна, яка в рази більше Ірану, в рази має більше ресурсів. Говорите про через скільки років закінчиться ця війна я не можу, на жаль", - заявив військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія стрімко втрачає свою авіацію.

Крім того, ми раніше інформували, що серед окупантів на фронті шириться тиф та холера.

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