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Військовий сказав, яке завдання мають виконати росіяни до Нового року

Військовий сказав, яке завдання мають виконати росіяни до Нового року

Юрій Федоренко, "Ахіллес", командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади / Фото: інстаграм Юрія Федоренка

На Куп'янщині тривають інтенсивні бої, але бійці ЗСУ тримають оборону.

Росіяни мають завдання до Нового року. Так, окупантам потрібно вийти на Куп'янськ-Вузловий.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес".

Він наголосив, що на поточний момент окупантам не вдається реалізувати задумане.

"Ворог думав, що йому вдасться швидко пройти і розширити цей клин. Але не так сталося, як гадалося. Наші Сили оборони підперли, ворог швидкого просування не має", - стверджує "Ахіллес".

Раніше йшлося про те, що на Лимано-Куп’янському напрямку відбувається збільшення ворожої активності, яке триває вже три тижні. Росіян змінили тактику і тепер почали атакувати позиції ЗСУ великими піхотними групами.

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