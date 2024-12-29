Військовий сказав, яке завдання мають виконати росіяни до Нового року

На Куп'янщині тривають інтенсивні бої, але бійці ЗСУ тримають оборону.

Росіяни мають завдання до Нового року. Так, окупантам потрібно вийти на Куп'янськ-Вузловий.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес".

Він наголосив, що на поточний момент окупантам не вдається реалізувати задумане.

"Ворог думав, що йому вдасться швидко пройти і розширити цей клин. Але не так сталося, як гадалося. Наші Сили оборони підперли, ворог швидкого просування не має", - стверджує "Ахіллес".

Раніше йшлося про те, що на Лимано-Куп’янському напрямку відбувається збільшення ворожої активності, яке триває вже три тижні. Росіян змінили тактику і тепер почали атакувати позиції ЗСУ великими піхотними групами.

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