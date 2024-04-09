Військовий вдарив жінку букетом троянд у Житомирі: чим все закінчилось

Військовослужбовець вдарив жінку букетом троянд на одному з ринків Житомира. Він звинуватив продавчиню в тому, що квіти були не свіжі.

У Житомирі на ринку "Хмільники" стався інцидент, під час якого чоловік у військовій формі вдарив жінку, яка працює у квітковому магазині, букетом білих троянд.

Відео інциденту набуло розголосу в соціальних мережах, і багато людей вимагали ідентифікувати особу чоловіка та притягнути його до відповідальності.

Згодом стало відомо, що чоловік виявився військовослужбовцем Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова на ім'я Віктор. Він публічно вибачився за свої дії та пояснив, що не стримався через особисту трагедію - він воював сам і втратив сина на війні. Віктор купував квіти для своєї хворої дружини, але вони простояли лише добу, що й стало причиною його зриву.

Військовослужбовець визнав, що його дії були негідними та попросив вибачення у всіх, хто став свідком інциденту, а особливо у постраждалої жінки. Після спілкування обидві сторони конфлікту пробачили одне одному.

"Звісно, це не виправдовує мене. Вдаривши тим букетом жінку, я вчинив негідно. Саме тому прошу вибачення у всіх, хто бачив хвилину моєї слабкості, та в жінки, яка потерпіла від моїх дій. Пробачте, будь ласка", - з такими словами до громадськості та ображеної ним жінки звернувся Віктор.

У Житомирі військовий вдарив жінку букетом, але визнав свою провину: відео

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилося відео з Чернівців, як працівники ТЦК та СП намагалися вручити чоловікові повістку і вдарили чоловіка прикладом автомата. На кадрах видно, як чоловіки у військовій формі біжить за цивільним, що тікає. Один із військкомів наздоганяє втікача і б'є. Але затрмати його наче не вдалося. Чим закінчилася погоня – невідомо.

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