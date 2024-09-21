Військовий ветеран потрапив до лікарні після конфлікту через забудову біля озера в Івано-Франківську

У суботу, 21 вересня, поліція Івано-Франківщини розпочала кримінальні провадження за фактом бійки між громадськими активістами в одному зі спальних районів обласного центру. Конфлікт виник між ініціаторами будівництва реабілітаційного центру на березі міського озера та військовим ветераном Андріаном Волгіним, який захищає збереження зеленої зони на цій території.

Як повідомили в обласній поліції, в результаті сутички двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження.

“Попередньо встановили, що 39-річний чоловік вдарив свого 36-річного опонента, виникла бійка, у результаті якої обоє чоловіків отримали травми. Надалі обоє активістів звернулися до медзакладу: в обох медики діагностували тілесні ушкодження”, - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито два кримінальних провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

“Призначено судово-медичну експертизу для встановлення ступеня важкості тілесних ушкоджень обох заявників. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Досудове розслідування триває”, - повідомили у поліції.

Місцеве видання “Галка” уточнило, що після бійки, яка виникла через конфлікт навколо можливої забудови зеленої зони біля озера, громадський активіст та ветеран російсько-української війни Андріан Волгін потрапив у обласну клінічну лікарню з травмами.

У коментарі виданню Андріан Волгін пояснив, що побачив в соцмережі відео чоловіка, котрий ображав захисників зеленої зони поблизу озера. За його словами, він знайшов контакти цього чоловіка та разом з іще одним активістом домовився про зустріч, на яку прийшли ініціатори побудови реабілітаційного центру і комерційних приміщень у зеленій зоні біля озера. Під час розмови виникла сутичка, під час якої йому розбили голову.

Андріана Волгіна госпіталізували до обласної клінічної лікарні, де йому наклали два шви.

Тим часом ініціатори побудови реабілітаційного центру у зеленій зоні стверджують, що саме Волгін ініціював бійку і нібито накинувся на опонентів із кишеньковим ножем. Вони також звернулися до поліції із заявою про злочин.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську поліцейські затримали трьох чоловіків, які побили військовослужбовця. Правопорушники вживали алкоголь та агресивно відреагували на прохання військового про кошти на власні потреби.

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