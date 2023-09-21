Військовий викупив домашніх тварин, над якими знущалася власниця: зоозахисники вважають це “самосудом”

Неповнолітня дівчинка на Дніпропетровщині знімала на камеру, як б’є і мучить собаку і кішку.

Український військовий Артур Гаспарян, який воює на Донеччині, відреагував на повідомлення у Мережі про знущання над домашніми тваринами у місті Павлограді, що на Дніпропетровщині. Він приїхав до будинку, де мучили собаку та кішку, і викупив їх у власників.

Про це повідомив сам військовий в опублікованому відео в Instagram.

За його словами, він дізнався про випадок, коли неповнолітня дівчинка знімала на камеру, як б’є і мучить собаку і кішку, після чого на її матір поліція склала адміністративний протокол за невиконання батьківських обов'язків.

Оскільки, за його словами, вилучення тварин у власників за допомогою державних та громадських інституцій, є надто тривалою процедурою, він зв’язався з бабусею дівчинки, запропонував їй суму, яка була на той момент на картці, і викупив кішку і собачку.

Однак, у зоозахисній організації UAnimals вважають цей прояв милосердя до тварин “самосудом”.

"Таке "вилучення" тварин ми вважаємо протиправними та небезпечними для їхнього життя”, - написали на своїй сторінці у Facebook зоозахисники, зауваживши, що тварини тепер можуть перебувати недалеко від лінії фронту.

В UAnimals заявляють, що тварин треба захищати від можливих страждань у рамках закону.

"У цьому конкретному випадку чоловік начебто усунув тварин геть від небезпеки й це добре для них, але недобре як прецедент... Ми не кажемо, що тварини мали б залишитися у сім'ї. Ми кажемо, що треба було докласти зусиль, щоб максимально швидко вилучити їх з залученням поліції й передати у притулок, де є належний догляд", – зауважили в організації.

Військовий Артур Гаспарян тим часом повідомив, що тваринки перебувають у безпечному місці, попередня власниця має можливість бачити їх на сеансі відеозв'язку, а невдовзі кішкою і собакою опікуватиметься волонтерка у Києві.

Нагадаємо, на Рівненщині неповнолітня дівчина знімала на камеру, як вбиває безпритульних котів, а відео знущань публікувала в Мережі.

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