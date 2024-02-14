Військовий висловився щодо замороження війни: як відреагувала Мережа

В Україні військовий висловився про замороження війни, яку розв’язала Росія проти України. Він поставив питання в Мережі, на яке користувачі відповіли практично однаково.

Про це військовий Валентин Манко написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Питання чисто від себе і нашого дружнього колективу: а якби зараз заморозили війну, чи домовились про припинення, хто як ставиться?” - написав він.

Водночас користувачі почали висловлювати свою думку на цю тему. І практично все погодилися з тезою, що заморозити війну - це капітулювати.

Тяжке питання…

Заморозити - капітулювати.

Не вийде. Та дічь (ймовірно, мовиться про Путіна, - ред.) ніколи не дотримує слова.

Без умов нема про що балакати.

Дивлячись які умови. Але на гарні умови надії немає.

Залежно від того, на яких умовах. Якщо "просто" - то дуже навіть ок. Якщо з умовами з боку РФ, офіційно відмовитись від територій, то не зрозуміло. Тоді треба референдум або щось подібне, вирішувати всенародно, що робити.

Нагадаємо, що речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш вважає, що візит нового головкома ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова на фронт негативно вплине на ворога.

Читайте також: