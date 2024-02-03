Військовий, який "роздавав повістки" ухилянтам у Варшаві: "Я не дам їм спокій"

Військовий Павло Якимчук під час реабілітації у Польщі вирішив покепкувати з ухилянтів, які незаконно виїхали, і записав відео, де він нібито роздає повістки у Варшаві. Захисник приїхав на реабілітацію після важкого поранення під Херсоном.

В ексклюзивному коментарі ТСН він розповів про мотиви свого вчинку.

Відео мало охоплення понад 70 млн переглядів. Переважна більшість – у Російській Федерації. 12 млн переглядів було по українських телеграм-каналах.

"Позиція, з якої я робив це відео – понасміхатися, скоріше за все, з тих, які повтікали з України, заплативши при цьому величезні кошти. Щоб вони не думали, що виїхавши до Європи вони можуть ходити і почуватися безпечно... Я щось придумаю, я не дам їм спокій, буду всіляко їх підстьобувати", – зауважив боєць.

Нагадаємо, мережею розлетілось відео, на якому військовий просить українця залишити територію Польщі і прибути до ТЦК та СП в Україні.

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