Ветеран, який воює від 2014 року, розповів про зустріч з представниками ТЦК

Військовий пожартував, що його ледь не забрали в армію.

Військовослужбовець, ветеран АТО, блогер Олексій Петров, який після початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну, розповів про зустріч з представниками Територіальний центр комплектування.

Про це військовий написав у Facebook.

Петров розповів, як двоє представників ТЦК вистрибнули з поліцейського авто, підбігли до нього та його сержанта із запитанням, чи вони з Києва.

Ветеран АТО Олексій Петров після початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну / Фото: facebook.com/alex.petrov.3975

Ветеран оприлюднив їхній подальший діалог:

– Це ви по номерах нашої автівки здогадались?

– Ну да! Так ви з Києва?

– (Посміхаюсь) А ви напевне хочете нам повістки вручити?

– Ну чого ви так одразу?

– А з яких це пір двоє військовослужбовців їздять в поліцейському авто?

– А чого ви так нервуєте? – Стрункий сержант дивиться на мене.

– Друже. Я з чотирнадцятого року жодним чином не нервую з приводу військкоматів… Ми військові!

– О! А яка бригада?

– Ну це вам знати не обовʼязково. (Називаю номер військової частини).

– А! Ну тоді гарного дня!

– І вам також…

"Фууууххххх… Ледве в армію не забрали!" – жартома підсумував діалог з представниками ТЦК Петров.

Нагадаємо, у Генштабі дали поради українцям, які стоять у чергах до ТЦК.

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