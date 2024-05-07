Ветеран, який воює від 2014 року, розповів про зустріч з представниками ТЦК

Військовий пожартував, що його ледь не забрали в армію.
Військовослужбовець, ветеран АТО, блогер Олексій Петров, який після початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну, розповів про зустріч з представниками Територіальний центр комплектування.
Про це військовий написав у Facebook.
Петров розповів, як двоє представників ТЦК вистрибнули з поліцейського авто, підбігли до нього та його сержанта із запитанням, чи вони з Києва.
Ветеран оприлюднив їхній подальший діалог:
– Це ви по номерах нашої автівки здогадались?
– Ну да! Так ви з Києва?
– (Посміхаюсь) А ви напевне хочете нам повістки вручити?
– Ну чого ви так одразу?
– А з яких це пір двоє військовослужбовців їздять в поліцейському авто?
– А чого ви так нервуєте? – Стрункий сержант дивиться на мене.
– Друже. Я з чотирнадцятого року жодним чином не нервую з приводу військкоматів… Ми військові!
– О! А яка бригада?
– Ну це вам знати не обовʼязково. (Називаю номер військової частини).
– А! Ну тоді гарного дня!
– І вам також…
"Фууууххххх… Ледве в армію не забрали!" – жартома підсумував діалог з представниками ТЦК Петров.
Нагадаємо, у Генштабі дали поради українцям, які стоять у чергах до ТЦК.
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