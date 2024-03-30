Військовий їхав у тамбурі потяга через свого службового собаку: реакція Нацгвардії та "Укрзалізниці"

Днями Мережу сколихнув допис про те, що військовослужбовець Нацгвардії на ім'я Валерій дорогою від Києва до Чернігова змушений був їхати в тамбурі потяга, бо йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через службового собаку лабрадора, який був із ним. За правилами "Укрзалізниці" лише викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів.

У Національній гвардії зазначили, що ситуація "не була такою бентежною" і собака "спокійно подорожував під наглядом свого кінолога". Там уточнили, що до самого Києва військовий та лабрадор їхали у викупленому купе, як те передбачено правилами.

А вже з Києва найближчим потягом, щоб дістатися Чернігова, був саме "Інтерсіті". Тож військовий взяв квиток, щоб не чекати до пізньої ночі, коли буде змога їхати пасажирським поїздом саме у купе.

Військовослужбовець Нацгвардії у тамбурі потяга / Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook

"Працівники залізниці – все зрозуміли, ми про все домовилися і поїхали. І, хоча за правилами у загальних вагонах Інтерсіті, де багато людей, таким великим собакам, як я, їхати не можна, для мене зробили виключення – а щоб всім іншим пасажирам також було комфортно, я поїхав у тамбурі. Врешті, нам з кінологом було важливо дістатись додому якнайшвидше. І я ті дві години навряд хотів би їхати в наморднику, навіть якби мене туди впустили… Моя така подорож це більше виняток, ніж тенденція (маю на увазі – з перевезенням саме службових тварин)", - такий допис опублікуавли у Нацгвардії від імені лабрадора Ермі.

Керівник пресслужби Нацгвардії Руслан Музичук розповів у коментарі "Громадському", що формування має свій спеціальний транспорт: спецвагони та автомобілі, призначені для перевезення собак. За його словами, ці засоби використовують для того, аби, зокрема, уникати таких ситуацій, яка сталася у вагоні "Укрзалізниці".

Як стало відомо Музичуку, цей випадок – збіг обставин, і військовий сам сказав провіднику, що їхатиме в тамбурі, оскільки діють правила, які не дозволяють заводити службових собак "у такі місця".

"Ми усвідомлюємо, що правила вже застарілі. Наразі команда працює над їхнім оновленням, але це досить складний і тривалий процес. Адже зміни вносять до Кабінету Міністрів, тому швидкість ухвалення рішень залежить не лише від "Укрзалізниці", - прокоментували в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, військовий попередив, що у разі захоплення Часового Яру росіяни зможуть взяти під вогневий контроль Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ.

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