Військовий з Тернополя, який втратив на війні обидві ноги, забрав дружину і сина з пологового (фото)

Любомир втратив обидві ноги під час артобстрілу у лютому 2023 року.

Військовослужбовець з Тернополя Любомир Перожак, який втратив на війні обидві, забрав новонародженого сина і дружину із пологового будинку.

Про це пише "Суспільне".

Боєць розповів, що син народився з вагою три кілограми 100 грамів та зростом 50 сантиметрів.

"Це мій другий син. Я щасливий, емоції переповнюють. Ми з дружиною вирішили назвати сина Артемієм. Вибрали саме його, бо воно символізує мужність і силу", – каже Любомир.

Старшому синові сім'ї Перожаків Андрійкові зараз 2,5 років.

Любомир Перожак захищав Україну під час АТО. Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, знову став на захист Батьківщини. Втратив обидві ноги під час артобстрілу у лютому 2023 року під Масютівкою Куп’янського району. Зараз він пересувається на милицях і очікує на протезування другої ноги.

Зараз боєць уже освоїв один протез і очікує на протезування другої ноги / Фото: Суспільне

Привітати Любомира і його дружину Юлію з народженням другого сина прийшов заступник командира 83 батальйону Максим Луковський. Він вручив бійцеві орден "За мужність" третього ступеня.

Любомира Перожака нагороджено орденом "За мужність" третього ступеня / Фото: Суспільне

"Нагорода не поверне військовослужбовцю здоров’я, життя і ноги. Але я дякую, що командир приїхав, привітав. Я радий, щасливий і дякую командиру з яким ми пліч-о-пліч з 2014 року. І з 2022 року ми так само почали стояти пліч-о-пліч і захищати Україну, надихати українців на перемогу. Будемо йти разом до перемоги" – каже Любомир Перожак.