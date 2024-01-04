Військовий жорстко відреагував на пропозицію Милованова проводити мобілізацію за принципом лотереї

Член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов пропонує для втілення ідеї з мобілізації 500.000 українців провести по всій країні лотерею.

Українська влада повинна підвищувати соціальних гарантії для військових та їх сімей, а не проводити "лотереї" серед потенційних призовників, кому з них відправлятись на службу.

Таким чином керівник Центру підготовки операторів БпЛА "Крук" Віктор Таран прокоментував пропозицію члена наглядової ради Укроборонпрому Тимофій Милованова провести лотерею серед українців, кому саме відправлятись на службу, а кому ні.

"Член наглядової ради "Укроборонпрому" пропонує для втілення ідеї з мобілізації 500.000 українців провести по всій країні лото "Забавна Мобілізація!" хто витягнув квиточок той іде служити. А ні — то ні. Про підвищення соціальних гарантій військових та їх сімей, збільшення окладу, гарантій служити за професію тощо — не йдеться", - зазначив Таран.

Він зазначив, що поки влада "шукає спосіб як сховати себе, близьке оточення і товстосумів від мобілізації Росія демонструє нову версію Ланцета, який працює по принципу "рою".

Таран пояснив, що росіяни запускають одночасно 20 - 30 дронів, які наводяться на різні цілі штучним інтелектом.

"Висновки хто і як готує країну до не простого 2024 року робіть самостійно", - додав Таран.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування.

Крім того, ми раніше інформували, що народна депутатка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла розповіла нові подробиці закону про мобілізацію.

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