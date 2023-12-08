Військовий ЗСУ емоційно звернувся до українців через блокаду кордону в Польщі

Вже два місяці триває блокада польськими перевізниками кордону з Україною. Проте млява реакція на це українців у Польщі шокує.

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Ігор Черняк на своїй фейсбук-сторінці.

"Ми платимо життями, а ви нічого не робите!"

За словами Черняка, в Польщі майже 2 млн українців із польським паспортом. Це громадяни з усіма правами. Ще 5 млн українців – з офіційним статусом. Тобто вони мають право на все, крім як обирати й бути обраними до польської влади. Люди працюють, платять податки й рухають польську економіку вперед.

"І тим часом пару десятків жевжиків за бабки Кремля вже місяць блокують наші кордони. Місяць, к**ва", – обурений боєць.

Він наголосив, що йдеться про блокування:

комплектуючих для дронів і реб-пасток;

турнікети й ліки;

продукти й товари першої необхідності.

"За це блокування ми тут в Україні сплачуємо щодня. Ні, не грошима. Х*р з ними, з тими грошима! Ми за це сплачуємо нашими життями. В прямому сенсі життями. Десятками, якщо не сотнями життів щодня…", – пояснив Черняк.

Натомість українці в Польщі, запевняє він, нічого не роблять. Щоправда, вони у Вроцлаві, іронічно зауважив боєць, вони ходили на бій Усика.

"З квитками за сотні/тисячі злотих і фоточками для соцмереж. І на матчі збірної у вишиванках теж ходили. Гімн співали офігенно – свята справа! Ну а зараз що? Агов? Як справи? Де ви є взагалі? Чому мітингують тільки самі водії фур? Чому у Варшаві нещодавно на мітинг вийшло пару сотень?, – звернувся військовий ЗСУ до громадян нашої держави.

Також він зауважив, що у своїй стрічці щодня бачить фото ялинки із Кракова або якогось шопінг-молу в Гданську.

"Де ви є українці? І якого, вибачте, х*я ви ніц із тим не робите?", – риторично завершив Ігор Черняк.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відправила першу партію вантажівок через кордон із Польщею.

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