Військовий ЗСУ розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку

Росіяни намагаються пройти на Часів Яр, на сторону Оскільського водосховища. Так, ворог з півночі намагаються оточити наші війська.

Про це розповів військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Захисникам легше не стане

Як зазначає боєць, противник намагається проводити наступальні операції й Лимано-Куп'янський напрямок не варто розглядати, як окремий напрямок удару ворожих сил. Армія РФ намагається провести комплекс заходів, щоб зайняти території, які вона втратила в боях із ЗСУ як за минулий рік, так і цього року. Російські війська, підкреслює Тимочко, мають продемонструвати перемогу напередодні виборів у РФ, щоб Володимир Путін виглядав "великим військовим стратегом" в очах громадян.

"Звичайно, нашим бійцям досить важко, але паніки у ЗСУ немає, лише мотивація. Навіть невеликі тактичні успіхи, які росіяни намагалися продемонструвати, як правило, повертаються нашими збройними силами, або ворог там не може закріпитися", – стверджує військовий української армії.

На українській землі російські війська втрачають чимало живої сили, артилерії й техніки. Згідно із повідомленнями Генштабу втрати особового складу подекуди сягають 1000 солдатів за день. Водночас українському суспільству не варто розслаблятися.

"Бійцям зараз не стане легше. Інтенсивність боїв буде тривати до того часу, поки ми не зітремо російський наступальний підрозділ та потенціал, який вони зосередили", – підсумував Іван Тимочко.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, скільки окупантів зосереджено на Куп'янському напрямку.

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