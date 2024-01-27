Військовий ЗСУ жорстко висловився про українців, які дивляться російський контент

Любов певного відсотка українців до російського контенту все ще не вдається викорінити.

Армія РФ вдарила по дитячому садочку в Курахово на Донеччині. Український боєць дорікнув українцям, які спонсорують російські ракети.

Про це написав військовий Іван Балацький.

Іграшка з розбитого ракетою дитячого садочка в Курахово

Захисник опублікував фото дитячої іграшки на тлі зруйнованої будівлі. Він наголосив, що українці, які полюбляють ворожий контент, є співучасниками таких атак. На жаль, вже майже два роки РФ закидує Україну залізяччям, яке забирає життя наших дітей.

"А ви продовжуйте збирати гроші на ці ракети, дивлячись російський контент в соціальних мережах та постячи руські сміхуйчики. І ходячі в московську церкву", – різко відзначив Балацький.

Нагадаємо, українці протягом року принесли Росії 80 мільйонів доларів на прослуховуванні та перегляді росконенту.

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