Військовий ЗСУ жорстко висловився про українців, які дивляться російський контент

Любов певного відсотка українців до російського контенту все ще не вдається викорінити.
Армія РФ вдарила по дитячому садочку в Курахово на Донеччині. Український боєць дорікнув українцям, які спонсорують російські ракети.
Про це написав військовий Іван Балацький.
Захисник опублікував фото дитячої іграшки на тлі зруйнованої будівлі. Він наголосив, що українці, які полюбляють ворожий контент, є співучасниками таких атак. На жаль, вже майже два роки РФ закидує Україну залізяччям, яке забирає життя наших дітей.
"А ви продовжуйте збирати гроші на ці ракети, дивлячись російський контент в соціальних мережах та постячи руські сміхуйчики. І ходячі в московську церкву", – різко відзначив Балацький.
Нагадаємо, українці протягом року принесли Росії 80 мільйонів доларів на прослуховуванні та перегляді росконенту.
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