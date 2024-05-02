ВМС України отримали поповнення: два катери стали до служби (фото)

На катерах "Ірпінь" та "Рені", переданих від Естонії, урочисто підняли Військово-Морські Прапори України.

Військово-Морські Сили ЗС України провели церемонію підняття Військово-Морських Прапорів на катерах "Ірпінь" та "Рені", які цього року передали ВМС Естонії. Подія відбулась з нагоди включення катерів до складу національного флоту України.

Про це повідомляє ВМС України.

Катери "Ірпінь" та "Рені", які раніше мали назви Р01"Roland" і Р02"Risto", були передані Україні ВМС Естонії у відмінному, майже новому стані. Їх назви було присвоєно наказом Командування ВМС ЗС України на честь Міста-Героя Ірпінь та міста Рені, порт якого є найближчим до Естонської Республіки.

ВМС України отримали два нові катери / Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

ВМС України отримали два нові катери / Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

Катери "Ірпінь" та "Рені" виконуватимуть бойові завдання, зокрема із захисту цивільного судноплавства, у складі ВМС ЗС України.

ВМС України отримали два нові катери / Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

ВМС України отримали два нові катери / Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

Церемонію провели під керівництвом командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи. У ній взяли участь військові моряки та делегація від Естонської Республіки на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.

Учасники вшанували пам'ять полеглих воїнів та мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації, хвилиною мовчання та встановленням поминальних свічок.

Командири катерів отримали Військово-Морські Прапори Збройних Сил України від віце-адмірала Олексія Неїжпапи та урочисто підняли їх на флагштоках катерів "Ірпінь" та "Рені".

Після завершення церемонії гості мали можливість ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України під час переходу морем.

Нагадаємо, раніше Фінляндія також ухвалила рішення про передачу Україні бойових катерів. До нашої країни вони надійдуть транзитом через територію Румунії.

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