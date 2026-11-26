Військово-облікові дані чоловіків / © ТСН

Реклама

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про верифікацію даних чоловіків віком від 17 до 60 років у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів під час мобілізації.

Відповідне рішення закріплене у постанові Кабміну від 25 листопада 2026 року №1466.

Реклама

Згідно з документом, перевірка охопить інформацію про всіх громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Її мета — забезпечити цілісність, повноту та достовірність відомостей у військовому реєстрі.

Реклама

Для проведення верифікації Державна міграційна служба передаватиме Міноборони дані зі своєї відомчої інформаційної системи та Єдиного державного демографічного реєстру. Їх порівнюватимуть з інформацією, яка вже міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Що відбуватиметься з даними після перевірки

За результатами автоматизованого порівняння Міноборони має забезпечити актуалізацію відомостей у військовому реєстрі. Зміни вноситимуть автоматизованим або неавтоматизованим способом.

На це відомству відводиться 120 календарних днів після завершення верифікації.

Водночас постанова встановлює обмеження щодо використання отриманої інформації. Дані, які не можуть вноситися, оброблятися та зберігатися в реєстрі військовозобов’язаних, дозволено використовувати виключно для проведення перевірки.

Реклама

Також документ передбачає, що обмін інформацією між ДМС та Міноборони відбуватиметься захищеними каналами, зокрема з використанням змінних носіїв. Передані відомості мають бути актуальними на день їх надходження.

Після виконання завдань Міноборони повинно забезпечити знищення отриманих від Державної міграційної служби даних у встановленому законодавством порядку.

Окремо в постанові наголошується, що обробка персональних даних призовників, військовозобов’язаних і резервістів має здійснюватися відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Чи потрібно чоловікам самостійно проходити перевірку

У тексті постанови йдеться про автоматизоване порівняння державних даних та подальше оновлення інформації в реєстрі. Документ не встановлює обов’язку для чоловіків самостійно звертатися до ТЦК або подавати додаткові документи в межах цієї верифікації.

Реклама

Водночас постанова передбачає можливість як автоматизованого, так і неавтоматизованого внесення змін до реєстру.

Нагадаємо, в Україні бронювання від мобілізації може зникнути за добу. ТСН.ua вже повідомляв, за яких обставин можуть скасувати бронювання, як роботодавцю анулювати відстрочку та що робити, якщо виникли проблеми з оформленням.

Новини партнерів

Новини партнерів