"Військово-патріотичне виховання": РФ на окупованих територіях готує дітей до війни

У Донецькій області в окупованому Шахтарську окупаційна влада провела близько 60 заходів для дітей і молоді. Зокрема, окупанти навчатимуть молодь "протидіяти тероризму".

Про це йдеться на сайті Кіборг.

Значна кількість подій, яку проводили окупанти мала пропагандистський характер. Серед численних новорічних подій із радянськими персонажами, деякі грудневі заходи вирізняються своєю ідеологічністю чи беззмістовністю.

"Цитуємо назви без змін: «Выставка к 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой», «Митинг, посвященный Дню ввода советских войск в Афганистан», «Онлайн мастер-класс к Дню Георгиевской ленты “Символ воинской славы”». Не обійшлося і без «Лебединого озера». Деякі заходи у Шахтарську були відмінені через відсутність світла", - йдеться в повідомленні.

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Представники Росгвардії також провели для дітей Шахтарської середньої школи села Петропавлівка так званий "Урок мужності".

Як вказано на сайті окупаційної адміністрації, співробітники Росгвардії Мордовії та Самари розповіли присутнім про службу та ознайомили з індивідуальним захистом.

"Показали, як розбирати та збирати автомат, розповіли про правила надання першої медичної допомоги, відповіли на питання дітей", - додали в повідомленні.

Також ми писали, що російські загарбники проводять системні фільтраційні заходи задля витіснення патріотично налаштованого населення з окупованих територій.

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