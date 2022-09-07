Військового обліку жінок поки не буде: Міноборони відклало відповідне рішення ще на рік

Міноборони відтермінувало терміни взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Резніков.

Тому жодних заборон на виїзд жінкам за кордон від 1 жовтня не буде.

Про це Маляр написала у своєму Телеграмі.

За її словами, взяття на військовий облік жінок матиме виключно добровільний характер. Наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради ще доопрацьовується проєкт Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

"Цей наказ ( про відтермінування - ред.) не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж у межах своїх повноважень можемо лише відтермінувати терміни. Тож ще на рік - до 01 жовтня 2023 року - їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним", - наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що робота в комітеті Верховної Ради активно триває.

"Тому ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує", - підкреслила Маляр.

За її словами, після ухвалення відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати терміни наказами Міноборони більше не буде.

"Як заявив Генеральний штаб, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - написала Маляр.

Нагадаємо, днями нардепка Мар'яна Безугла заявила, що виїзд за кордон деяким українкам таки можуть заборонити.

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