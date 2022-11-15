Військового вигнали через "поганий запах": все, що відомо про скандал в поїзді "Укрзалізниці" (фото)

Українці другий день обговорюють в Мережі скандал у поїзді "Укрзалізниці": військового, який їхав з фронту, вигнали в тамбур, де він провів сім годин. Пасажири, що сиділи поруч з чоловіком, заявили, що "від нього погано пахне". У компанії вибачилися перед захисником і показали, що насправді відбувалося в вагоні.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про конфлікт із військовим.

Про інцидент в поїзді розповіла засновниця благодійного фонду "Країна нескорених" Любов Оліградська на своїй сторінці в Instagram. Вона пояснила, що до неї звернулися родичі військового і додала скриншоти діалогу з донькою постраждалого.

Віктор Якименко з донькою / Фото: Любов Оліградська

Захисника виставили в тамбур через "поганий запах"

Вони зазначили, що війсmковослужбовець їхав у поїзді Інтерсіті сполученням Дніпро - Київ 11 листопада. Чоловік був змушений стояти в тамбурі сім годин, бо пасажири заявили, що він "погано пахне".

"Замість того, щоб приймати вдячність від людей, які боронять Україну, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне", - написала Оліградська.

Фото: Любов Оліградська

Провідниця не винувата

На інцидент швидко відреагували в "Укрзалізниці". У компанії зв'язалися з родичами військового, запропонували компенсувати квиток та пообіцяли розібратися у ситуації. Для цього працівники передивилися п'ять годин відео з камер у вагоні, де стався конфлікт. В "Укрзалізниці" підкреслили, що провідниця не винувата в ситуації.

Чоловік був вимушений їхати в тамбурі / Фото: Любов Оліградська

"Словесна перепалка трапилась між пасажирами ще навіть до того, як стюард підійшла перевіряти квитки. Навпаки, коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі - кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні першого класу. Про те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись вважали некоректним", - заявив директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Петровський.

Тепер стюарди та провідники пройдуть тренінги з психологічної допомоги.

Що зробили пасажири

В "Укрзалізниці" заявили, що точно не знають, що саме пасажири сказали військовому в вагоні. Однак зрозуміло одне: те, що він почув, його ранило. У компанії зазначили, що не знають, як навчити чемності всіх пасажирів.

"Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому Інтерсіті, п'є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити - то стулити свою пельку, закрити ноутбука, тихо вийти на найближчій зупинці і йти далі пішки", - додав Петровський.

Фото: Олександр Петровський

Реакція суспільства

Українці вже другий день обговорюють скандал у Мережі. Спочатку користувачі були обурені діями провідниці у вагоні та вимагали звільнити її. Однак коли в "Укрзалізниці" розповіли, що жінка до конфлікту не причетна, люди вимагають покарати чоловіків, які їхали поруч із військовим.

Українців також здивувало, що ніхто з інших пасажирів у вагоні не став на захист військовослужбовця.

"Дивує, що ніхто в вагоні не став на захист людини, яка нас захистила. Який сором. Сором всім тим пасажирам",

"Та то таких пасажирів треба провчати. Вони все життя на голову вилазять. Задовбали, не виховані, тупі та нікчемні. Шкода нашого військового, аж сердце кров'ю обливається",

"Дайте прізвища тих пасажирів! Нехай їх захейтять у соцмережах! Тим с*кам має срака горіти, куди б вони не пішли",

"Боже, та невже ніхто в вагоні не зміг заткнути пельку невдоволенному пасажиру? Прям от поки той не вспів речення закінчити. В голові не вкладається. Ганьбисько. Уявляю почуття військового", - написали українці в Facebook.

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