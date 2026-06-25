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Військового оголосили в СЗЧ під час лікування: юрист пояснив, як діяти
Юрист розповів, як військовослужбовцю захистити свої права.
Військовослужбовець може проходити лікування як у військовому госпіталі, так і в цивільній лікарні. Командування не має права оголошувати такого військового в СЗЧ.
Про це розповів написав фахівець на порталі «Юристи.UA».
До юристів звернувся військовий, якого оголосили в СЗЧ після переведення з військового госпіталю до цивільної лікарні.
Юрист Владислав Дерій пояснив, що в діях військовослужбовця відсутній умисел на самовільне залишення частини чи дезертирство.
«Оскільки військовослужбовець перебував на офіційному лікуванні, стаття 401 ч. 5 КК України тут категорично не підходить, адже вона застосовується до тих, хто дійсно вчинив правопорушення. Погоджуватись на неї означає визнати вину», — наголосив юрист.
Юрист застерігає військовослужбовців від добровільного визнання вини в такій ситуації. Слідство має встановити всі обставини.
Повернення з СЗЧ — останні новини
Нагадаємо, для українських військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), в застосунку «Армія+» запровадили спеціальний статус.
Раніше Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військові, які перебувають у СЗЧ, зможуть поновитися за швидким алгоритмом.
Також президент України Володимир Зеленський представив реформу в Силах оборони. Серед змін — нові контракти у війську, зарплати до 460 тисяч гривень та поетапне звільнення зі служби.