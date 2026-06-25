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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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103
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Військового оголосили в СЗЧ під час лікування: юрист пояснив, як діяти

Юрист розповів, як військовослужбовцю захистити свої права.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Військовий

Військовий

Військовослужбовець може проходити лікування як у військовому госпіталі, так і в цивільній лікарні. Командування не має права оголошувати такого військового в СЗЧ.

Про це розповів написав фахівець на порталі «Юристи.UA».

До юристів звернувся військовий, якого оголосили в СЗЧ після переведення з військового госпіталю до цивільної лікарні.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що в діях військовослужбовця відсутній умисел на самовільне залишення частини чи дезертирство.

«Оскільки військовослужбовець перебував на офіційному лікуванні, стаття 401 ч. 5 КК України тут категорично не підходить, адже вона застосовується до тих, хто дійсно вчинив правопорушення. Погоджуватись на неї означає визнати вину», — наголосив юрист.

Юрист застерігає військовослужбовців від добровільного визнання вини в такій ситуації. Слідство має встановити всі обставини.

Повернення з СЗЧ — останні новини

Нагадаємо, для українських військових, які добровільно повертаються на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), в застосунку «Армія+» запровадили спеціальний статус.

Раніше Міністерство оборони України визначило терміни, протягом яких військові, які перебувають у СЗЧ, зможуть поновитися за швидким алгоритмом.

Також президент України Володимир Зеленський представив реформу в Силах оборони. Серед змін — нові контракти у війську, зарплати до 460 тисяч гривень та поетапне звільнення зі служби.

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Дата публікації
Кількість переглядів
103
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