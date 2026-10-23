Військового з подагрою та глаукомою, який брав участь в АТО, визнали придатним до служби в ТЦК: що було далі

Військовий оскаржив рішення ВЛК і виграв суд / © Ілюстративне фото, згенероване ШІ

Реклама

Тернопільський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь військовослужбовця, який намагався домогтися перегляду причинного зв’язку своїх захворювань. Чоловік, який має статус учасника бойових дій та воював ще з часів АТО, успішно оскаржив відмову Центральної військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на матеріали справи №500/1179/26.

Реклама

Суть справи та діагнози військового

У липні 2025 року військовослужбовця направили на проходження медогляду до гарнізонної ВЛК. Комісія зафіксувала у нього цілий букет хронічних захворювань, зокрема:

Реклама

Гіпертонічну хворобу II стадії з високим кардіоваскулярним ризиком;

Подагру та хронічний подагричний артрит у стадії нестійкої ремісії з ураженням суглобів;

Поширений остеохондроз і протрузії міжхребцевих дисків;

Відкритокутову глаукому обох очей;

Хронічний панкреатит, гастродуоденіт та ожиріння.

Попри ці діагнози, на підставі відповідних статей Розкладу хвороб військового визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та підрозділах логістики.

Проте головним предметом спору стала не сама придатність, а причинний зв’язок хвороб. У січні 2026 року військовослужбовець звернувся до Центральної ВЛК із вимогою змінити формулювання причинного зв’язку на «Захворювання, ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини», наголошуючи, що його недуги почали розвиватися ще під час участі в АТО та прогресували через виконання бойових завдань.

Натомість у лютому 2026 року Центральна ВЛК відмовила у задоволенні скарги, залишивши чинним формулювання про зв’язок лише з проходженням служби. Після цього чоловік звернувся до суду.

Позиція суду

Тернопільський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що постанова Центральної ВЛК була необґрунтованою.

Реклама

Суд встановив, що комісія під час розгляду скарги фактично не дослідила надані медичні документи (включно з виписками ще за 2015 рік) та обмежилася формальною констатацією. Центральна ВЛК не навела жодних мотивів і доводів, чому відхилила аргументи військовослужбовця щодо розвитку його хвороб під час бойових дій.

У підсумку суд повністю задовольнив позов: визнав протиправною та скасував постанову Центральної ВЛК, а також зобов’язав комісію повторно розглянути скаргу військовослужбовця та ухвалити нове, обґрунтоване рішення з урахуванням усіх медичних документів.

Раніше ми писали про те, що ВЛК за день визнала чоловіка з епілепсією та судомними нападами придатним до служби, він подав до суду, але суд повністю відхилив вимоги позивача, спираючись на низку юридичних підстав.

Новини партнерів

Новини партнерів