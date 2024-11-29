Військовому Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, продовжили тримання під вартою

Військовий Гнезділов добровільно вступив до лав ЗСУ у 2019 році.

29 листопада Печерський районний суд Києва продовжив до 15 січня запобіжний захід для військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова, який у вересні самовільно залишив частину.

Про це повідомило hromadske.

За словами прокурора, правоохоронці не встигнуть закінчити досудове розслідування до 9 грудня, як визначив Печерський суд у жовтні. А тому потрібно продовжити запобіжний захід військовослужбовцю.

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Як пояснила адвокатка Анастасія Бурковська, сторона захисту визнає, що Гнезділов самовільно залишив частину, але не погоджується з тим, що він вчинив дезертирство, що йому інкримінує прокуратура.

"Сергій публічно казав, що готовий повернутися на службу, тож це, на нашу думку, не дезертирство. Його СЗЧ — це маніфест, щоб влада почула військовослужбовців про потребу в демобілізації", – зазначила адвокатка.

Ще один адвокат заперечив, що підозрюваний ховався після того, як пішов у СЗЧ. І додав, що розслідування вже завершене, а тому його підзахисний не зможе знищити чи спотворити докази.

Сам Гнезділов сказав, що 5 років пробув на службі, а "потім вирішив спитати, скільки ще".

Нагадаємо, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть повернутись і продовжити службу.

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