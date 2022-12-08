Військовому льотчику Вадиму Ворошилову з позивним "Karaya" присвоєно звання Героя України

Президент присвоїв звання Героя України військовому льотчику Вадиму Ворошилову з позивним "Karaya".

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

Військовий льотчик Вадим Ворошилов успішно нищить ворожі ракети в українському небі.

12 жовтня "Karaya" знищив 5 іранських дронів та ворожі ракети над Вінничиною та через пошкодження літака катапультувався, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу, котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ", - написав льотчик пізніше в Instagram.

Вадиму Ворошилову за те, що він відвів літак від житлових будинків, на День ЗСУ вручили нагороду "За заслуги перед Вінницею".

Позивний KARAYA український пілот обрав як найбільш результативного німецького льотчика-винищувача Другої світової війни Еріха Хартманна.

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