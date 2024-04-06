Військовому стало зле у київському метрополітені: що відомо 

Через інцидент було тимчасово призупинено рух поїздів у бік станції "Героїв Дніпра"

У столичному метро одному з пасажирів потягу, який прямував у бік станції "Героїв Дніпра", зле. Інцидент стався із військовослужбовцем на станції "Мінська".

Цю інформацію ТСН підтвердили у поліції.

"З військовим все нормально. Стало погано, надали допомогу. Йому полегшало, від медичної допомоги він відмовився", – прокоментували ситуацію поліцейські.

Відомо, що на деякий час потяг було затримано. Наразі рух відновлено за графіком.

Нагадаємо, у Києві вранці 6 квітня спалахнула пожежа на станції метро "Мінська". Вогонь з’явився під стелею станції, саме над рейками, де проїжджає поїзд.

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