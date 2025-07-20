Військовослужбовиця "Мавка" поскаржилася на домагання у 155-й бригаді – подробиці

Єлизавета Марцинюк / © Єлизавета Марцинюк

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Військовослужбовиця Єлизавета Марцинюк, командирка відділення взводу розвідки та керування бойових безпілотних систем із позивним «Мавка», повідомила про численні випадки домагань, яких зазнавала під час служби.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, а згодом ситуацію прокоментували в оперативному командуванні «Захід».

«Минулої ночі довелося тікати від чергового „не такого як усі“, що вночі ліз у мою кімнату, у моє ліжко, у самих трусах і не мав наміру приймати мою відмову», — написала захисниця.

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Вона підкреслила, що їй вдалося уникнути зґвалтування, однак не без наслідків для себе.

«Багато небажаних дотиків, тероризування наполегливістю та поцілунки. Огидно, боляче і страшно. Поки без наслідків для кривдника, але з панічками та спустошенням для мене», — зазначає Єлизавета.

Коментуючи ситуацію, речник оперативного командування «Захід» повідомив, що інформацію з допису військової перевіряють.

Захисниця також заявила, що вже зверталася до офіцера з психологічної підтримки, але підтримки не отримала:

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«Сказав: „сама винна“, і взагалі, до мене багато питань (до кривдника зате їх нема)… у відповідь на мої обурення накатав на мене рапорт і втулив догану за грубе спілкування з паном офіцером. Тільки не врахували, що я записала розмову», — розповіла вона.

За словами «Мавки», вона наразі консультується з юристами та волонтерами і збирає інформацію, щоб звернутися до вищого керівництва. У коментарях до свого допису вона зазначила, що наразі не відчуває підтримки від командування.

«Жінкам потрібен захист від чоловіків в армії. Жінкам потрібна змога служити окремо від чоловіків, бо захист і перевиховання забезпечити ніхто не може», — підсумувала військова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українська військова медикиня Оксана заявила про сексуальні домагання до неї під час служби та про тиск з боку командування.

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