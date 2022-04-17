Військовослужбовці РФ тікають з навчальних полігонів, щоб не воювати в Україні

Військовослужбовці РФ тікають з навчальних полігонів, щоб не воювати в Україні

На сьогоднішній день військовій комендатурі не вдалося розшукати і затримати нікого з військовослужбовців.

Все більше військовослужбовців РФ не хочуть воювати в Україні. Є навіть такі, що тікаютьдеінде просто з військових полігонів.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"У зв'язку з небажанням брати участь у “спеціальній військовій операції” на території України, у квітні військовослужбовцями за контрактом було здійснено понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів, які тимчасово розташовані на полігонах Західного військового округу.

На сьогоднішній день військовій комендатурі не вдалося розшукати і затримати нікого з військовослужбовців, які самовільно залишили табір", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що військовослужбовці 39 окремої мотострілецької бригади (в/ч 35390, Південно-Сахалінськ), які залишилися в пункті постійної дислокації, після спілкування з товаришами, які брали участь у спеціальній військовій операції із захисту Донбасу, відмовляються їхати воювати в Україну. Окрім цього, військовослужбовці у Хабаровському краї масово відмовляються від участі у "спецоперації" та пишуть рапорти на звільнення з військової служби.