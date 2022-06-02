Військовослужбовців РФ, у яких закінчився контракт, тримають в Україні, щоб ті не звільнилися зі служби в Росії

Військовослужбовців РФ, у яких закінчився контракт, тримають в Україні, щоб ті не звільнилися зі служби в Росії

Російські окупанти не можуть звільнитися зі служби.

Все через те, що їхнє керівництво не пускає їх до Росії до місць постійної дислокації.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За наявною в нього інформацією, військовослужбовцям, які беруть участь у "спеціальній військовій операції" в Україні, у яких закінчився контракт на проходження військової служби, у ЗС РФ не дають можливості повернутися до пунктів постійної дислокації, щоб звільнитися зі служби.

"Командування ЗС РФ знає, що поповнювати контрактників, які пішли, не буде ким, тому всіма силами тримає цю категорію особового складу на території України без можливості поїхати додому. У частини військовослужбовців контракти скінчилися 4 місяці тому", - написав Цимбалюк.

Нагадаємо, що російське командування намагається "закрити рота" військовослужбовцям РФ, які встигли повоювати в Україні, а щоб не продовжувати - підстрелили самі себе.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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