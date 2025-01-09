Військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка в ТЦК, відпустили — що відомо

Постраждалого ушпиталили, але від зазнаних травм він помер у лікарні.

Військовослужбовця, якого підозрюють у вбивстві чоловіка через необережність в Сумському ТЦК та СП, відпустили під особисті зобов'язання.

Про це стало відомо із відповідного клопотання прокуратури, яке суд задовольнив 2 січня, пише "Суспільне" з посиланням на Ковпаківський районний суд.

Раніше стало відомо, що у Сумах військовослужбовець побив 40-річного місцевого жителя, який від зазнаних травм помер потім у лікарні. Інцидент стався на території Сумського ТЦК. У військкоматі запевнили, що конфлікт стався між чоловіками, "які не є представниками ТЦК".

За даними поліції, між чоловіком та військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень.

1 січня 2025 року військовослужбовцю повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України), та обрали йому запобіжний захід. Сумська спеціалізована прокуратура як запобіжний захід зробила запит на особисті зобов’язання.

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