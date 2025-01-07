Військовослужбовцю Гнізділову, який публічно пішов у СЗЧ, суд продовжив запобіжний захід

Він залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який у вересні 2024 року публічно самовільно залишив свою частину. Таким чином він залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Прокурор Микола Шелест просив суд продовжити Гнєзділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 березня, без права внесення застави. Зокрема він вважає, що військовослужбовець може переховуватися від слідства та суду.

Своєю чергою адвокатка Гнезділова, Анастасія Бурковська просила суд пом'якшити запобіжний захід, зокрема, замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Сам Гнезділов у коментарі "Суспільному" заявив, що нагадав судді про свою згоду на повернення до військової частини, у якій, за його словами, дали згоду на його повернення на службу.

"Ми спершу отримали згоду на повернення. Тепер чомусь ми отримали відмову на повернення. Таке враження, що суд намагається максимально затягнути й показати: шановні, з вами всіма так буде", — розповів він.

Таким чином суд вирішив залишити Гнезділова під вартою до 31 січня 2025 року. При цьому, за словами адвокатки Бурковської, вони отримали обвинувальний акт й далі слухання по суті щодо її підзахисного будуть відбуватися у Дніпрі, за місцем скоєння злочину.

Вона додала, що перше судове засідання у справі Гнезділова по суті відбудеться вже у п'ятницю, 10 січня.

Нагадаємо, 9 жовтня 2024 року, працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, журналіста і блогера Сергія Гнєзділова, який раніше публічно заявив про СЗЧ.

Читайте також: