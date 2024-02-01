Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів (фото)

Близько 5 тисяч жінок перебувають на передовій.

У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму. Військовослужбовиці України вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, що виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

"У нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації", – зазначили в Міноборони.

Комплекти літніх польових костюмів для жінок Фото: Міноборони

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ – разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

"В українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. Із них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме. Вже зараз ми бачимо дедалі більшу зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. Наше завдання – створити гідні умови для їхньої служби", – заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Комплекти літніх польових костюмів для жінок Фото: Міноборони

Зазначимо, що за повідомленням Міноборони, наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року було оголошено тендери на закупівлі цих товарів.

Комплекти літніх польових костюмів для жінок Фото: Міноборони

50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

Нагадаємо, у ЗСУ служать понад 60 тисяч жінок. Дотепер їм видавали чоловічу, а не жіночу військову форму.

В серпні 2023 року Міноборони затвердило зразок-еталон жіночого літнього польового костюма. Тоді йшлося саме про польову форму. За повідомленням Міноборони, повсякденна і парадна жіноча форма у ЗСУ є і була, змінювались лише зразки.

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