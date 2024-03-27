Військовослужбовиця з Волині довірилась гороскопу та розбагатіла на 500 000 гривень – фото

Волинянка виграла пів мільйона гривень у державну лотерею.

Про це пише msl.ua.

28-річна військовослужбовиця Альона Зварич з Володимира, яка зараз перебуває у декреті, придбала миттєву лотерею-стирачку "ГРОШЕНЯТА" за 20 гривень в одному із маркетів мережі.

"У нас із подругами є досить чудова традиція – ми час від часу заходимо на каву саме до цього маркета та купуємо лотерейки, щоб просто розважитися", – поділилася переможниця.

Наприкінці лютого Альона побачила у гороскопі на березень хороший прогноз для свого знаку зодіаку, і одразу вирішила, що потрібно купити лотерею.

Її білет виявився виграшним – 500 000 гривень.

Альона Зварич / Фото: msl.ua

"Я не могла повірити, що виграла таку значну суму. Емоції вирували, в мене просто не було слів. І вже напевно коли я зв'язалася з "М.С.Л." і приїхала до регіонального відділення, де я заповнила документи на виграш, я зрозуміла, що я – та щаслива людина, якій пощастило виграти великі гроші. Тепер я ці кошти зможу витратити на те, про що досить давно мріяла", - поділилася вона.

Нагадаємо, нещодавно дідусь зі Львівщини став мільйонером. Пенсіонер вже знає, як витратить кошти.

Читайте також: