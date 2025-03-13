Військовозобов'язані, які самостійно сплатять штраф ТЦК, отримають 50% знижку

Якщо штраф не буде сплачений упродовж 30 днів, постанову про накладення стягнення направлять на примусове виконання.

Верховна Рада 13 березня ухвалила в цілому законопроєкт №12093, який має стимулювати порушників військового обліку до добровільної сплати штрафів та вступу на військову службу.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Закон передбачає можливість сплатити 50% мінімального штрафу у разі добровільного погашення. Це означає, що замість 17 000 грн можна буде заплатити 8 500 грн.

Відповідні зміни внесуть у КУпАП новою статтею 300-3. Вона передбачає, що особа, яку притягнули до адмінвідповідальності, може протягом 10 днів добровільно сплатити половину штрафу, і це вважатиметься його повним виконанням.

Якщо штраф не буде сплачений упродовж 30 днів, постанову про накладення стягнення направлять на примусове виконання.

Нагадаємо, кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку від ТЦК в Україні стрімко зростає. Від початку року вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи — майже стільки ж, як за весь 2023 рік.