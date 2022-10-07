Військовозобов'язані жінки 2022: хто обов'язково повинен встати на облік

Верховна Рада України дозволила жінкам вставати на військовий облік 2022 року лише за добровільним бажанням. Однак є вийнятки. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Загалом 297 народних депутатів на пленарному засідання у п'ятницю, 7 жовтня 2022 року, проголосували за відповідний законопроєкт №6482 "Про внесення змін до ст. 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу"".

У законі йдеться, що жінки, які мають спеціальність чи професію, яка споріднена з військово-обліковою спеціальністю, можуть вставати на військовий облік за власним бажанням.

При цьому, жінка повинна бути придатною до служби за віком та станом свого здоров'я.

Однак, норма про обов'язковий облік жінок, які працюють чи мають спеціальність в медичній сфері, в ухваленому законі залишається.

В документі йдеться: "Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили професійну (професійно-технічну), професійну вищу чи вищу освіту та здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік".

Як пояснили в Міністерстві оборони, в Україні наразі немає потреби збільшувати кількість жінок у військовому обліку. Однак, в армії все ще залишається гостра потреба у фахівцях радіотехніки, медицини, харчових технологій.