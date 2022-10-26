Військовозобов'язані жінки: юристка відповіла, чи можуть взяти на облік безробітних

Більша частина українок може добровільно ставати на військовий облік. Однак є й такі, хто повинен прийти до військомату обов'язково. Чи потрібно ставати на військовий облік безробітним жінкам? Відповідь читайте в матеріалі ТСН.ua.

В Україні був ухвалений закон про військовий облік жінок за спеціальностями з затвердженого Міністерством оборони переліку. Його 21 жовтня 2022 року підписав президент Володимир Зеленський. При цьому закон стосується також і тих жінок, які ніколи не працювали за спеціальністю.

Юристка громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева у коментарі "Суспільному" розповіла, що закон передбачає два варіанти для взяття на військовий облік: наявність професії з переліку або наявність спеціальної освіти. А тому, роз'яснила експертка, навіть якщо наразі роботи у жінки немає або вона працює на іншій посаді, але має ту спеціальність, яка входить в перелік, все одно вона може ставати на облік.

Хто обов'язково повинен стати на військовий облік

Всі жінки можуть добровільно йти у військомат. Обов'язковий військовий облік зараз є лише для медикинь. Ось перелік спеціальностей:

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, охорона здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

професіонали в галузі наук про життя та медичні науки, галузі медицини (крім медичних сестер);

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

професіонали медико-профілактичної справи, науковці;

професіонали стоматології, наукові співробітниці (стоматологія), стоматологині, професіонали у галузі фармації, провізори;

професіонали у галузі лікувальної справи;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер);

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці у галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки;

оператори медичного обладнання, робітники, які обслуговують обладнання з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів у охороні здоров'я.

Хто добровільно може стати на військовий облік

Якщо жінка виявила бажання стати на військовий облік добровільно, вона повинна бути у віці від 18 до 60 років, підходити за станом здоров'я та мати одну з таких спеціальностей:

Телекомунікації та радіотехніка;

Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, Інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія;

Харчові технології, технологія виробництва і перероблення продукції тваринництва;

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;

Видавництво та поліграфія.

Варто звернути увагу, що спеціальність визначається не лише наявністю відповідного диплома. Якщо у вас є запис у трудовій книзі про те досвід роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця, ви також можете ставати на військовий облік.