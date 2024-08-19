Військовозобов'язані зможуть отримати відстрочку за новими підставами: що планує ВР

Комітет національної безпеки, оборони та розвідки провів чергове засідання, на якому обговорювали питання розширення переліку підстав для відстрочки від мобілізації. На засіданні розглянули проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Цей законопроєкт був одноголосно підтриманий Комітетом.

Про це повідомляє Верховна Рада.

У разі ухвалення відповідного рішення, можливість отримати відстрочку від мобілізації отримають військовозобов'язані, чиї близькі родичі, як от рідний (повнорідний чи неповнорідний) брат або сестра, загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Проте обговорення цього питання не обійшлося без критики. "Однак під час обговорення цього питання звучали досить критичні та, як на мене, аргументовані зауваження та побажання до обґрунтованості ініціатив, які відстоюють МО та ГШ на Комітеті", – зазначив голова Комітету Олександр Завітневич.

Він також нагадав, що члени Комітету вже наполягали на внесенні цієї норми до законодавства раніше, але вона була відхилена за наполяганням представників Міністерства оборони. "Однак тоді, на вимогу представників Міністерства оборони, вона була відхилена, — і ось після чотирьох місяців ми знову змушені повертатися до цього питання й тепер вже за повної підтримки МО", – підкреслив він.

Нагадаємо, право на відстрочку від мобілізації в Україні мають усі військовозобов'язані, якщо є законодавчо передбачені підстави, які необхідно підтвердити документально. Відстрочка діє на період мобілізації і надається на строк до 90 днів, після чого її потрібно продовжувати. Наприклад, відстрочка втрачається, коли підстави (як утримання дітей чи навчання) зникають. Людям з інвалідністю відстрочка надається автоматично, але також потребує періодичного подовження.

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