Військовозобов'язаних поділять на декілька категорій: у МОЗ розповіли про скасування статусу "обмежено придатний"

Від 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію, тих, кого раніше визнали обмежено придатними, почнуть повторно викликати до ТЦК та СП на медкомісію.

В Україні зникає статус "обмежено придатний" і формуються чіткі правила — "придатний/непридатний". З огляду на це військовозобов'язаних поділять на декілька категорій.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в інтерв'ю ZN.UA.

"Я б розділила це питання на дві частини. Проходження ВЛК ТЦК та СП для військовозобов’язаних і проходження ВЛК військовослужбовцями. Є різниця в організації цих ВЛК. Так, ВЛК ТЦК та СП працюють за договорами з НСЗУ. Їхні правила описані у вимогах до закладів на укладання договорів", — зазначила вона.

Сухорукова уточнила, що придатні будуть розділені на такі категорії, залежно від ступеня функціональності:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

Нагадаємо, закон, що скасовує статус "обмежено придатний", набуде чинності 4 травня. Від 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію, тих, кого раніше визнали обмежено придатними, почнуть повторно викликати до ТЦК та СП на медкомісію. У військовозобов’язаних буде дев’ять місяців, аби пройти повторну військову-лікарську комісію й отримати новий висновок — придатний чи непридатний до військової служби.

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