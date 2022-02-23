Військовозобов’язаним особам заборонять виїжджати за межі України і області — законопроєкт про надзвичайний стан

Військовозобов’язаним особам заборонять виїжджати за межі України і області — законопроєкт про надзвичайний стан

Такі обмеження передбачені Указом президента.

Згідно з текстом Указу президента України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України", військовозобов’язаним особам забороняється змінювати місце проживання і виїжджати за кордон без відома місцевих органів контролю.

Як зазначається, призовникам, військовозобов'язаним та резервістам забороняється змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України або відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.

Це означає, що резервістам буде заборонено виїжджати за межі України та вільно пересуватися між областями в межах країни.

Нагадаємо, РНБО 23 лютого підтримала введення надзвичайного стану в України. Винятком є лише Луганська та Донецька області. Тепер це рішення має ухвалити Верховна Рада. Але, якщо Росія почне повномасштабний наступ, в Україні або в окремих регіонах можуть запровадити і воєнний стан, про що неодноразово говорила влада. Наразі це не розглядається.

РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан у всіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей

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