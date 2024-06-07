Військовозобов'язаним, які вказали фейкові адреси у "Резерв+", можуть заблокувати рахунки

Повідомлення у додатку "Резерв+" фейкової адреси проживання може мати негативні наслідки для військовозобов’язаної особи. За порушення правил військового обліку може не складатися, а відразу виноситися постанова про штраф. Чоловіки, які вказали у "Резерв+" недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками.

Про це пише Судова-юридична газета.

Виносити постанову про накладення штрафу ТЦК зможе заочно у випадку, якщо особа не з’явилася до ТЦК і не повідомила причину неявки, але при цьому у ТЦК обов’язково мають бути підтвердні документи про отримання виклику.

Відповідно до постанови Кабміну 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

1) у разі вручення повістки:

особистий підпис про отримання повістки,

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки,

а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, для фізичних осіб штрафи тепер складають до 25,5 тисяч грн, а для бізнесу – до 59,5 тисяч грн.

Додамо, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що робити військовозобов'язаним, які мають статус "У розшуку" в застосунку "Резерв+".

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